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Поставка вакуумного оборудования по России
Дистрибьютор Leybold GmbH адрес
107023 Россия Москва, ул.Большая Семеновская, д. 40
почта
info@leybold.ru
телефон
+7 495 229-23-10
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8 800 222-99-12
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Вакуумное оборудование

Вакуумный насос, гелиевый течеискатель, вакуумметр Leybold (Лейбольд) от Лейфикон - прямые поставки от мирового лидера!

Чтобы приобрести вакуумный насос, гелиевый течеискатель, вакуумметр Leybold (Лейбольд) обращайтесь в Лейфикон

  • складская программа вакууных насосов, запасных частей на территории Москвы ;
  • выгодные условия для постоянных покупателей - специальные цены для Ваших проектов;
  • сервисный центр на все поставляемые вакуумные насосы, гелиевые течеискатели, вакуумметры;
  • отдел по созданию проектов высокой степени сложности;
  • доставка оригинальной продукции по РФ и СНГ;
  • возможность продления стандартной гарантии на уровне производителя.

Сотрудничество с Лейфикон - это минимальные сроки поставки и цены на вакуумные насосы, гелиевые течеискатели, вакуумметры Leybold (Лейбольд)

Мы готовы предложить все виды вакуумных насосов и аналогичного оборудования. В нашем ассортименте вы легко найдете любую требуемую продукцию: форвакуумные откачивающие средства, высоковакуумные насосы, гелиевые течеискатели, а также другие специализированные товары вакуумного характера (арматуру, системы откачки, клапаны, датчики и т.д.).

Мы не просто поставляем вакуумное оборудование. Мы предлагаем наиболее оптимальные варианты решения Ваших технологических задач.

Приглашаем Вас посетить официальный канал Leybold GmbH на Youtube - регулярное обновление интересными видео по продуктам и применениям. Презентации, объясленение принципов работы, процесс подключения, обслуживания вакуумных насосов, гелиевых течеискателей, электронных вакуумметров.

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Расчет вакуумной системы
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Каталог Leybold Лейбольд (90 МБ)

Обзор продукции Лейбольд(1,3 МБ)

Основы вакуумной техники от Leybold GmbH

Основы течеискания от Leybold GmbH

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