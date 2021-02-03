Пластинчато-роторный насос TRIVAC
2 ступени + проверенная технология = низкое давление + надежное решение!
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Пластинчато-роторный насос SOGEVAC
Одноступенчатый насос - то что нужно для промышленности!
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Спиральный вакуумный насос SCROLLVAC plus
Никакой смазки - изоляция сильфоном!
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Пластиначато-роторные насосы TRIVAC C
Производство на заводе Leybold в Китае - высокое качество, ниже цена!
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