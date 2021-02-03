Пластинчато-роторный насос TRIVAC 2 ступени + проверенная технология = низкое давление + надежное решение! Подробее Пластинчато-роторный насос SOGEVAC Одноступенчатый насос - то что нужно для промышленности! Подробее Спиральный вакуумный насос SCROLLVAC plus Никакой смазки - изоляция сильфоном! Подробее Пластиначато-роторные насосы TRIVAC C Производство на заводе Leybold в Китае - высокое качество, ниже цена! Подробее

Вакуумный насос, гелиевый течеискатель, вакуумметр Leybold (Лейбольд) от Лейфикон - прямые поставки от мирового лидера!

Чтобы приобрести вакуумный насос, гелиевый течеискатель, вакуумметр Leybold (Лейбольд) обращайтесь в Лейфикон

складская программа вакууных насосов, запасных частей на территории Москвы ;

выгодные условия для постоянных покупателей - специальные цены для Ваших проектов;

сервисный центр на все поставляемые вакуумные насосы, гелиевые течеискатели, вакуумметры;

отдел по созданию проектов высокой степени сложности;

доставка оригинальной продукции по РФ и СНГ;

возможность продления стандартной гарантии на уровне производителя.

Сотрудничество с Лейфикон - это минимальные сроки поставки и цены на вакуумные насосы, гелиевые течеискатели, вакуумметры Leybold (Лейбольд)

Мы готовы предложить все виды вакуумных насосов и аналогичного оборудования. В нашем ассортименте вы легко найдете любую требуемую продукцию: форвакуумные откачивающие средства, высоковакуумные насосы, гелиевые течеискатели, а также другие специализированные товары вакуумного характера (арматуру, системы откачки, клапаны, датчики и т.д.).

Мы не просто поставляем вакуумное оборудование. Мы предлагаем наиболее оптимальные варианты решения Ваших технологических задач.